Врач Александрова сообщила о способности молока снижать эффект от антибиотиков

Терапевт Алла Александрова в интервью « Российской газете » поделилась важными рекомендациями по приему лекарств. Эффективность лечения во многом зависит от того, насколько правильно пациенты принимают назначенные препараты.

Врач посоветовала запивать лекарства чистой водой комнатной температуры, так как горячие или холодные напитки могут негативно влиять на процесс всасывания препаратов. Например, молоко способно снизить эффективность антибиотиков из-за взаимодействия с казеином, поэтому соответствующие продукты лучше употреблять через три-четыре часа после приема таких лекарств.

По словам медика, алкоголь несовместим с большинством препаратов, включая антибиотики, парацетамол, антигистаминные и психотропные средства. Это сочетание может вызвать непредсказуемые реакции — от резких скачков давления до критического снижения уровня сахара в крови, добавил aif.ru.