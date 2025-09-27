Врач Аль-Терк рассказала, что подавление чихания может обернуться разрывом сосудов

Кажется, что сдерживание чихания в общественных местах — проявление вежливости. Но врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк предупредила о потенциальных рисках для здоровья такого подхода, сообщила « Газета.ru ».

По словам медика, при чихании давление в дыхательных путях и носоглотке резко увеличивается, и организм стремится выпустить воздух со скоростью урагана.

«Чихание — это не просто рефлекс, а важный защитный механизм, встроенный в нашу физиологию», — отметила эксперт.

Как пояснила Аль-Терк, если зажать нос и рот, давление перенаправляется на уши, глаза и мелкие сосуды слизистой. Это может привести к повреждению барабанной перепонки, забросу инфекции в среднее ухо, головной боли и заложенности в ушах, а также разрыву мелких сосудов.