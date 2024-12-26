Врач Ахмедова предупредила, что гаджеты являются частой причиной набора веса у ребенка

Чрезмерное использование смартфонов и планшетов, а также несбалансированное питание, включая поздние приемы пищи, могут привести к увеличению веса у детей. Об этом рассказала детский эндокринолог Руслана Ахмедова порталу РИАМО .

«Недостаток физической активности, чрезмерное использование гаджетов, проведение времени у телевизора и сидячий образ жизни увеличивают риск развития ожирения», — цитирует врача «ФедералПресс».

Ахмедова объяснила, что ожирение может развиться из-за генетической предрасположенности (наличие случаев ожирения у родителей), дисбаланса между потреблением и расходом энергии, высококалорийного питания с избытком углеводов и жиров, частых перекусов, пропусков основных приемов пищи и переедания вечером.

Кроме того, недостаток сна тоже связан с увеличением общего количества потребляемых калорий, особенно продуктов с высоким содержанием углеводов и жиров. Согласно исследованиям, у людей, которые поздно ложатся спать и мало отдыхают, наблюдается повышенный уровень грелина — гормона, стимулирующего аппетит.