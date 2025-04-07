Врач Ахмаев: доза UVA-лучей в солярии в 15 раз выше, чем от летнего солнца

Красивый загар для многих — показатель успешности. Однако любители загара забывают о рисках развития рака кожи, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» онкодерматолог Расул Ахмаев.

Он пояснил, что UVA-лучи способны проникать в глубокие слои кожи и вызывать повреждения ДНК клеток. Доза UVA-лучей в солярии в 15 раз выше, чем от летнего солнца на пляже. Регулярное посещение солярия молодыми людьми от 20 до 35 лет на 75% повышает риск образования меланомы. Достаточно загорать по 12 минут один раз в неделю, чтобы заболеть.

Не защищены от меланомы и взрослые мужчины и женщины. У людей, которые на протяжении 10 лет загорали под лампами более 50 часов и посещали солярий свыше 100 раз, риски развития злокачественных образований кожи повышаются на 50%.

Специалисты из Университета Миннесоты и Международного агентства по изучению рака установили, что у любителей солярия меланома диагностируется чаще. Риск развития онкозаболевания зависит от интенсивности посещения солярия. Абсолютно безопасных УФ-ламп не существует — любое искусственное облучение несет потенциальную угрозу для здоровья.