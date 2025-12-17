Врач Агаева усомнилась в положительном влиянии кислородных коктейлей на здоровье

Терапевт Анастасия Агаева выразила сомнения относительно положительного влияния кислородных коктейлей на здоровье людей, страдающих сахарным диабетом. В интервью Lenta.ru она подчеркнула, что на данный момент отсутствуют научные исследования, подтверждающие их эффективность.

Врач отметила, что насыщение крови кислородом происходит исключительно через легкие, а не через желудочно-кишечный тракт, написал RT.

«Поэтому любые положительные ощущения, например прилив бодрости или улучшение самочувствия после употребления кислородного коктейля, могут быть связаны с эффектом плацебо либо приятным вкусом напитка», — заключила терапевт из компании «СберЗдоровье».