Врач Агаева рассказала о признаках туберкулеза и методах профилактики болезни

Туберкулез — инфекционное заболевание, которое может поражать не только легкие, но и другие органы. Врач-терапевт «СберЗдоровье» Анастасия Агаева в беседе с «Известиями» объяснила, как вовремя распознать симптомы и снизить риск заражения.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или тесном контакте с инфицированным человеком. Но контакт с больным не всегда приводит к заражению — иммунная система может сопротивляться инфекции.

Анастасия Агаева выделила две формы туберкулеза: латентную и активную. При латентной форме бактерии присутствуют в организме, но человек не испытывает симптомов и не представляет опасности для окружающих. Однако при ослаблении иммунитета латентная инфекция может перейти в активную стадию.

Активная форма туберкулеза заразна и сопровождается выраженными симптомами, такими как длительный кашель, иногда с кровью, боль в груди, повышенная температура, ночная потливость, слабость и необъяснимая потеря веса.

«При появлении подобных симптомов следует как можно скорее обратиться к терапевту или педиатру, в зависимости от возраста, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение», — заявила терапевт.

Для диагностики применяются кожные тесты Манту и Диаскинтест, а также анализы крови — IGRA и T-SPOT. Самым достоверным методом диагностики считается тест T-SPOT, который практически исключает ошибочные результаты.

Одним из основных способов профилактики остается вакцинация БЦЖ-М. Первую прививку детям делают на второй-пятый день жизни, а ревакцинацию проводят в 7 лет при отрицательной реакции Манту. В регионах с высоким уровнем заболеваемости повторная вакцинация может проводиться в 14 лет.