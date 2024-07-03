Врач Агаева призвала следить за питьевым режимом родственников с хроническими заболеваниями

Терапевт Анастасия Агаева рассказала о необходимости поддержания водного баланса в норме. В жаркую погоду особенно возрастает потребность в жидкости, отметила эксперт в беседе с RT.

По ее словам, при обезвоживании страдают многие системы организма. Предотвратить такое последствие поможет употребление обычной чистой воды.

Врач напомнила, что пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями могут не испытывать чувства жажды. Именно поэтому важно следить за питьевым режимом близкого человека, подчеркнула специалист.

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