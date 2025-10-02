Врач Агаева отметила, что ходьба помогает облегчить самочувствие при переедании

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева в беседе с Lenta.ru сообщила о потенциальных рисках приема ферментов при переедании.

«Для назначения этих лекарственных средств существуют строгие показания, например хронический панкреатит, при котором в поджелудочной железе собственные ферменты вырабатываются в недостаточном количестве», — цитирует доктора сайт RT.

Без четких показаний прием таких препаратов может снизить собственную выработку ферментов организмом, предупредила Агаева.

Если человек переел, лучше не ложиться и не спать в течение двух-трех часов. Вместо этого полезна легкая физическая активность, например, ходьба, подчеркнула врач.