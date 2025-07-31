Врач Ачкасов предупредил о сбоях в работе внутренних органов из-за плохой осанки

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов предупредил, что проблемы с осанкой могут привести к болям в спине и даже к нарушению работы внутренних органов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, осанка зависит от физического развития человека в детстве. Он отметил важность правильного сидения за столом, равномерного распределения нагрузки при ношении рюкзака и формирования мышечного корсета.
Реабилитолог предупредил, что в запущенных стадиях могут возникать боли в позвоночнике и риски нарушения функции внутренних органов. В этой связи врач призвал заниматься профилактикой нарушений осанки с детства.
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