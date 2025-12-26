Визажист Валиева предупредила, что стекла окон не спасают от ультрафиолета даже зимой

Многие ошибочно полагают, что зимой солнце не так активно, а защита от ультрафиолетовых лучей не требуется. Однако это заблуждение может привести к серьезным последствиям для кожи, рассказала визажист, гример и педагог Тамара Валиева в беседе с Life.ru .

Как пояснила специалист, ультрафиолет бывает двух типов: UVA и UVB. UVA-лучи активны круглый год, они проникают глубоко в кожу и вызывают фотостарение, пигментацию и повышенный риск рака.

«UVB работают в верхних слоях кожи и дают классический ожог, их максимум приходится на лето, но зимой они тоже никуда не исчезают», — отметила эксперт.

По ее словам, даже окна в офисе, квартире или машине не спасут от негативного воздействия солнца. Они отсеивают часть UVB, но пропускают большую долю UVA.