Вице-губернатор Петербурга Эргашев: пациенты с сердечной недостаточностью будут получать лечение в Мариинской больнице

Все пациенты, которые страдают от хронической сердечной недостаточности, будут получать помощь в Мариинской больнице. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
По его словам, около 50 человек в городе на данный момент нуждаются в трансплантации сердца. Пациенты, которые не готовы к такой операции, получают механические насосы. Эргашев уточнил, что их стоимость начинается от 10 миллионов рублей, написал «Петербургский дневник».
В этом году, как отметил вице-губернатор, запланировано поставить два таких механических насоса, в следующем –10, в 2026 году — уже 20 насосов.
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