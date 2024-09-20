Вице-губернатор Петербурга Эргашев: пациенты с сердечной недостаточностью будут получать лечение в Мариинской больнице

Все пациенты, которые страдают от хронической сердечной недостаточности, будут получать помощь в Мариинской больнице. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

По его словам, около 50 человек в городе на данный момент нуждаются в трансплантации сердца. Пациенты, которые не готовы к такой операции, получают механические насосы. Эргашев уточнил, что их стоимость начинается от 10 миллионов рублей, написал «Петербургский дневник».

В этом году, как отметил вице-губернатор, запланировано поставить два таких механических насоса, в следующем –10, в 2026 году — уже 20 насосов.