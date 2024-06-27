Вирусолог Вострухов: ротавирус сопровождается очень высокой температурой, рвотой и диареей

Обычно ротавирус сопровождается очень высокой температурой, рвотой и диареей, однако поставить точный диагноз может лишь врач. Об этом РИАМО рассказал вирусолог Сергей Вострухов.

Симптомы ротавируса, по словам эксперта, действительно очень похожи на обычное отравление.

«При первых признаках заболевания следует обратиться в медучреждение и не тратить время на перебор народных рецептов, так как определить, насколько опасной является инфекция, может только специалист», — процитировал kp.ru Вострухова.

Врач в качестве основных средств борьбы с инфекцией обычно рекомендуют прием энтеросорбентов, которые выводят из ЖКТ токсины и остатки самого вируса.