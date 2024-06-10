Вирусолог Вострухов: многослойная одежда поможет защититься от клещей

Россиянам рекомендуется соблюдать меры предосторожности на природе, в лесу или парке. Защититься от укусов клещей поможет многослойная одежда, сообщил вирусолог Сергей Вострухов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, после прогулок важно внимательно осмотреть все участки кожи. В случае обнаружения присосавшегося клеща, его нужно попытаться убрать с помощью специальных приспособлений, которые продаются в аптеках.

Далее насекомое рекомендуется поместить в емкость и отвезти в специальную лабораторию для диагностики заболеваний, отметил Вострухов.