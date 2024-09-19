Вирусолог Волчков: чтобы минимизировать риск подхватить осенние вирусы, стоит пройти вакцинацию

Эксперт в области вирусологии Павел Волчков в беседе Life посоветовал россиянам пройти вакцинацию, чтобы минимизировать риск подхватить осенние вирусы.

Медик отметил, что такие вирусы как грипп требуют своевременного обновления вакцин, которое осуществляется фармацевтическими компаниями на фоне рекомендаций ВОЗ.

«Относительно ковида, вспышку которого мы сейчас наблюдаем, из рекомендаций — уже имеющаяся вакцина», — сказал Волчков.

Вирусолог также призвал не забывать о приеме витамина D. Особенно это касается тех людей, которые провели недостаточно времени на солнце.