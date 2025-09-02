Вирусолог Викулов предупредил дачников о риске заражения мышиной лихорадкой

Директор Центра профилактики и лечения вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с ИА НСН рассказал, что заражение мышиной лихорадкой возможно через продукты питания и воду, загрязненные выделениями грызунов, а также через вдыхание пыли со следами жизнедеятельности мышей.