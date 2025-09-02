Вирусолог Викулов предупредил дачников о риске заражения мышиной лихорадкой
Директор Центра профилактики и лечения вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с ИА НСН рассказал, что заражение мышиной лихорадкой возможно через продукты питания и воду, загрязненные выделениями грызунов, а также через вдыхание пыли со следами жизнедеятельности мышей.
Как отметил специалист, болезнь проявляется болями в спине, головной болью, тошнотой и температурой.
«Можно использовать мышеловки, капканы, устранять бытовые отходы, которые могут привлечь грызунов», – посоветовал Викулов.
Вирусолог также рекомендовал соблюдать меры гигиены, использовать защитные средства при уборке помещений и избегать контакта с местами обитания грызунов.