Вирусолог Викулов отметил, что аспергиллез распространен не только в Турции

Вирусолог Георгий Викулов в беседе с ИА НСН рассказал, что аспергиллез распространен не только в Турции.

Заболевание, вызванное грибком рода Aspergillus, может проявляться симптомами, напоминающими обычную респираторную инфекцию, что затрудняет раннюю диагностику. Аспергиллез поражает дыхательную систему и пищеварительный тракт, вызывая аллергические реакции и аутоиммунные расстройства. Чаще всего болезнь диагностируется у людей с ослабленным иммунитетом, и ее терапия требует длительной медикаментозной коррекции.

Викулов обратил внимание на то, что географическое распределение заболевания довольно широко. Наибольшее число сообщений о случаях аспергиллеза поступает из Индии, стран СНГ и США. Он подчеркнул, что болезнь сопровождается развитием вторичных инфекций, таких как кандидоз, и может потребовать хирургического вмешательства.