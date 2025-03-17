Вирусолог Протасова: дженерик и оригинал могут действовать по-разному

Доктор медицинских наук и вирусолог Светлана Протасова обсудила с RuNews24.ru плюсы и минусы дженериков — препаратов, основанных на том же действующем веществе, что и оригинальное лекарство.

По словам медика, дженерики нельзя считать точной копией оригинальных препаратов. Важно учитывать так называемые фармацевтические факторы, которые существенно влияют на эффективность лекарств. Сюда входят различные аспекты, влияющие на высвобождение и усвоение активных веществ, включая вспомогательные ингредиенты.

«Оригинал и дженерик — это не одно и то же, они могут действовать по-разному», — предупредила врач.

Протасова подчеркнула, что технология производства имеет огромное значение. Производители дженериков обязаны соблюдать стандарты, но это происходит не всегда.