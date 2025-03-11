Вирусолог Лукашев: пандемия COVID-19 не была беспрецедентной в истории

Россия заняла второе место в мире по избыточной смертности после Индии. За два года пандемии от COVID-19 и его последствий в России умерло около одного миллиона человек.

Лукашев считает, что пандемия не была беспрецедентной в истории, поскольку в XX веке произошла пандемия испанки, жертвами которой стали порядка 25 миллионов человек. Учитывая меньшее население мира тогда и отсутствие регистрации случаев во многих странах, можно сказать, что первая четверть XX века принесла больше жертв пандемий, чем первая четверть XXI века — жертв COVID-19.

Вирусолог отмечает, что Россия столкнулась с большими потерями из-за недостаточно эффективных мер по предупреждению распространения вируса. Он подчеркивает, что у нас были более мягкие ограничения, а внутренняя мотивация людей соблюдать их была ниже, чем в Европе. Кроме того, высокие цифры связаны с хорошей регистрацией случаев, в то время как в странах со слабой медицинской системой многие случаи смерти не регистрировались как связанные с COVID-19.