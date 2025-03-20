Вирусолог Карпова: россиянам не стоит переживать из-за вируса Оропуш

Вирусолог Ольга Карпова рассказала о последствиях инфицирования вирусом Оропуш. Заболевание иногда называют «лихорадкой ленивца» или «забытой лихорадкой» из-за редких вспышек в прошлом, отметила эксперт в беседе с RT .

По словам медика, до 2024-го не было зафиксировано ни одного смертельного случая от этой болезни. Однако в текущем году сообщалось о двух летальных исходах.

«Но нам в России этот вирус неопасен. Комары, которые являются переносчиками, не распространены на территории нашей страны», — предупредила врач.

Заболевание обычно проходит вяло, симптомы появляются через три-пять дней после укуса насекомого-переносчика. Редко возникают энцефалиты и менингиты, пояснила специалист.