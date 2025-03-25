Вирусолог Чумаков допустил возможность передачи птичьего гриппа между людьми в будущем
Вирусолог и молекулярный биолог Петр Чумаков рассказал в беседе с сайтом KP.RU, что на данный момент нет подтвержденных случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку.
Однако специалист указал на сохранение угрозы соответствующего распространения вируса в будущем.
«Хотя человек может заболеть, выделяемый им вирус уже не представляет угрозы для окружающих», — пояснил ученый.
По его словам, вирус H5N1, который в первую очередь поражает птиц и животных, при проникновении в человеческий организм утрачивает свою активность. Для ее возобновления нужны значительные мутации, позволяющие адаптироваться к новым условиям.