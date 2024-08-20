Вирусолог Чепурнов сообщил, что на оспу обезьян указывают сыпь и пустулы

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с изданием NEWS.ru назвал первые признаки оспы обезьян.

Ранее СМИ писали, что в Конго довольно большое количество людей заразились оспой обезьян. В ВОЗ отметили, что мутировавший вирус не покинул Африку.

На эту болезнь, в первую очередь, указывают сыпь, пустулы, высокая температура и ломота в мышцах и костях, сказал Чепурнов. По словам медика, именно высыпания на коже в сочетании с высокой температурой должны насторожить больного.

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