Вирусолог Альтштейн: эпидемии вируса Коксаки в России не ожидается

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заверил россиян, что эпидемии нового вируса Коксаки в нашей стране не ожидается. Об этом написал RT .

Эксперт пояснил, что вирус, обнаруженный в Турции, относится к энтеровирусам, а они, в свою очередь, итак повсеместно распространены.

«Эти вирусы очень широко распространены. Говорить о том, что к нам занесут его из Турции или ещё откуда-то, это неправильно», — сказал журналистам медик.

Особой тревоги поднимать не стоит, поскольку количество летальных исходов от вируса крайне мало. При наличии болезни у ребенка его нужно оставить дома, при тяжелом протекании вируса — госпитализировать.