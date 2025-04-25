Ветеринар Шеляков: спреи и капли помогут защитить питомцев от клещей

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков поделился советами, как защитить домашних животных от клещей. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, в весенний период паразиты проявляют особую активность.

«Весной надо обязательно защищаться от клещей. К несчастью, их стало много», — предупредил медик.

Первый способ защиты — ошейник для собак. Для кошек этот метод может быть небезопасным. Второй — использование спреев, но питомец рискует отравиться при вылизывании шерсти. Третий вариант — капли на холку. Четвертый — прием препаратов внутрь, но важно не допустить передозировки, подчеркнул ветеринар.