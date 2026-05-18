Ветеринар Шеляков рекомендовал отвезти кота на осмотр в клинику перед поездкой на дачу

Для многих городских котов поездка на дачу может стать испытанием. Чтобы путешествие не превратилось в кошмар, нужно правильно подготовить животное к смене обстановки. Подробнее рассказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru .

По его словам, перед отправлением на дачу питомца необходимо подготовить: провести все необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия, включая обработку от глистов и блох, а также вакцинацию. Врач рекомендовал также посетить специалиста для общего осмотра.

Кроме того, стоит сформировать специальную аптечку для животного. Ее состав зависит от состояния здоровья кота и возможных заболеваний. При планировании длительной поездки важно учитывать доступность ветеринарной помощи в регионе назначения.