Ветеринар Корочева посоветовала натуральные диеты для питомцев

Ветеринар и диетолог Любовь Корочева дала советы по выбору корма для домашних животных. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, оптимальный вариант — сухой корм. Он сбалансирован по макро- и микроэлементам, витаминам.

«Влажный − нет. Влажный − это не корм. Это все навеяно рекламой и маркетингом, что это полноценный корм, но нет», — добавила специалист.

Она пояснила, что консервы не могут быть основой полноценного рациона. В сегодняшних реалиях, отметила врач, владельцам питомцев стоит обратить внимание на натуральные диеты, разработанные профессионалами. В меню обычно включают мясо, крупы, овощи, масла и витаминные добавки.