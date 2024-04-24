Ветеринар Гламаздин: диетические корма для питомцев менее сытные, чем обычные | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 10:50 Ветеринар Гламаздин: диетические корма для питомцев менее сытные, чем обычные

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Современные лечебные корма для животных имеют сбалансированный состав и действительно помогают при проблемах со здоровьем. Однако при неправильном подходе такой вариант представляет опасность для кошек и собак, рассказал директор института кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в беседе с Life.

По его словам, диетические корма менее сытные, чем обычные. Нужно быть готовым к тому, что после приема пищи питомец начнет просить добавку. Потакание данному поведению может нанести вред четвероногому другу.

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Эксперт посоветовал соблюдать все указания врача. В противном случае болезнь животного будет продолжать развиваться.