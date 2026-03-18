Ведущий программы «Живая еда» Малоземов объяснил, почему люди хотят есть острое, соленое или сладкое

Автор и ведущий программы «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik рассказал, о каких проблемах может свидетельствовать тяга к определенным вкусам.

По словам эксперта, если человека тянет на соленое, это может говорить о том, что он испортил себе вкусовые привычки.

«Ты приучил себя к слишком соленому. Твои рецепторы все воспринимают как пресное», — отметил Малоземов.

Он посоветовал постепенно снижать дозу соли, чтобы вернуть рецепторам былую чувствительность.Тяга к сладкому может указывать на дефицит белка.

«Если тебя тянет к сладкому, то, скорее всего, ты не доедаешь белка, и просто организм пытается добрать другие источники энергии», — считает эксперт.

Он порекомендовал добавить в рацион больше куриного мяса и творога. Желание съесть что-то острое может быть связано с генетикой и любовью к адреналину.

Также эксперт подчеркнул, что необычные вкусовые предпочтения могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, например, об анемии. В таких случаях следует обратиться к врачу.