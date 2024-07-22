Ведущий Малоземов: опасность вяленой рыбы заключается в высоком содержании соли

Чрезмерное употребление вяленой или копченой рыбы навредит здоровью. Главная опасность этих продуктов заключается в повышенном содержании соли, рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, съев две небольшие воблы, человек получит суточный максимум соли. Если эти показатели регулярно превышать, то в разы увеличиваются риски развития гипертонии. Повышенное давление, в свою очередь, может спровоцировать инсульт.

Вяленая или копченая рыба может нанести организму двойной удар в сочетании с пивом. В целом здоровому человеку можно пару раз в неделю съесть небольшое количество рыбы, отметил Малоземов.