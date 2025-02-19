Ведущий Малоземов: хранить соленья можно два-три года

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал о сроках и условиях хранения солений. Благодаря соли, уксусу и правильной термической обработке такие продукты можно употреблять в пищу долгое время, сообщил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, многие соленья остаются съедобными и безопасными в течение двух-трех лет. Однако вкусовые качества со временем ухудшаются. Так, уксус и тепловая обработка приводят к утрате хруста.

«Опасность могут представлять соленья, независимо от того, сколько они хранились, если вы нарушили технологию, если вы плохо помыли те же огурцы или грибы», — добавил специалист.

Он пояснил, что в результате таких действий в банке может активизироваться ботулизм, представляющий серьезную угрозу для здоровья.