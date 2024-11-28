«Вечерняя Москва»: изменение радужки глаз у ребенка может говорить о катаракте

Катаракта — это не такое редкое заболевание среди детей, поэтому крайне важно не пропустить его первые признаки. Как развивается болезнь, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь, у ребенка может измениться цвет радужки глаз, которая становится более белесой. Еще один симптом, который должен насторожить, — это проблемы с фокусирование зрения.

Наконец, если ребенок стал часто щуриться, это также может быть признаком развивающейся катаракты. Если ребенок совсем маленький, то нужно присмотреться к его поведению. Если он стал избегать активности, требующей сфокусированного зрения, например, рисования, это повод обратиться к врачу.