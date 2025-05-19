«Вечерняя Москва»: чай из одуванчика стимулирует работу печени и снижает отеки

Многие считают одуванчик обычным сорняком и активно борются с ним на своих участках. Однако это растение обладает множеством полезных свойств, передала «Вечерняя Москва».

Одуванчик — настоящий кладезь минералов и витаминов, таких как А, С и К, а также полезной клетчатки. Сбор цветов лучше всего проводить на лесных полянках, избегая дорог и обочин, где растения могут накапливать вредные вещества.

Так, чай из одуванчиков активизирует деятельность печени, помогая организму очищаться. Кроме того, листья растения снижают отечность. Наконец, витамины A и C, содержащиеся в одуванчике, укрепляют иммунитет, повышая защитные силы организма.