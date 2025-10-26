В России изменились правила профилактических медосмотров детей

Медосмотры детей для оценки репродуктивного здоровья будут проводить с 13 лет

Правила профилактических медосмотров детей изменились в России. Первые такие приемы у стоматолога и невролога теперь начнутся позже, а ежегодные для оценки репродуктивного здоровья — раньше, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Первые консультации уролога-андролога для мальчиков и акушера-гинеколога для девочек теперь назначают в шесть лет, хотя раньше проводили в возрасте трех лет. Ежегодный контроль специалистов начинается не с 14, а с 13 лет.

Нововведения коснулись состава врачей, которых посещают месячные груднички. Теперь в этот срок требуется лишь прием у педиатра, офтальмолога и хирурга, визиты к стоматологу и неврологу перенесены. Первый осмотр у детского стоматолога запланирован на год, а у невролога — на три месяца.

Также Минздрав ввел скрининги для выявления риска нарушений психического развития — педиатр должен проводить их путем анкетирования родителей в возрасте полутора и двух лет.

Дети из группы риска по результатам осмотра педиатра пройдут экспресс-исследование уровня холестерина в шесть и 10 лет с использованием тест-полосок.

Кандидат медицинских наук Вероника Власова объясняла, что осмотр для оценки репродуктивного здоровья с шести лет поможет выявлению возможных отклонений на раннем этапе.