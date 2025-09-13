В Роскачестве посоветовали тщательно промывать виноград из-за риска отравления

Осенью на рынках и в магазинах появляется много фруктов, однако некоторые из них способны нанести вред здоровью. Об этом сообщила « Мойка78 ».

Так, яблоки и груши могут быть покрыты парафином или воском для сохранения «глянцевого» вида. При неправильном хранении выделяют метанол и микотоксины.

Виноград иногда обрабатывают сернистым ангидридом для предотвращения порчи. Избыток серы может вызвать аллергию и отравление. Представители Роскачества посоветовали тщательно промывать ягоды, чтобы избежать негативных последствий.

Цитрусовые нередко покрывают пециальными составами для сохранения свежести. Консерванты на кожуре опасны при попадании внутрь.