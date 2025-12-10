В Госдуме предложили разрешить продажу вейпов на остановках

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить продажу вейпов на остановках общественного транспорта, если для этого нет другого места. Свою позицию депутат обосновал в комментарии 360.ru.

Он призвал бороться с курением так, чтобы не нарушать права самих курильщиков и не вызвать ситуацию, похожую на начало перестройки, когда сигареты были дефицитом и их продавали из-под полы.

«Объективно есть такие населенные пункты, где единственная точка — это остановка. И если иной возможности приобрести нет, то нужно понимать, каким образом курильщики могут решать свои проблемы. Соответственно, считаю, что здесь должен поддерживаться разумный баланс», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею полностью запретить продажу вейпов в России, но добавил, что важно не только принять решение, но и провести просветительскую работу, особенно среди молодежи.