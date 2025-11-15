В ГД обсудят ограничения на продажу детям продукции, имитирующей алкоголь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о возможном вреде от продажи детям товаров, имитирующих алкоголь. В связи с этим депутаты обсуждают введение ограничений на реализацию такой продукции среди несовершеннолетних в России.

«Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Володина.

В последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Покупателями становятся не только взрослые. Эксперты отмечают, что в возрасте 10–13 лет безалкогольное пиво и вино употребляют около шесть процентов детей. В 16–17 лет этот показатель достигает примерно 21 процента, то есть каждый пятый подросток.

«И это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд», — подчеркнул Володин.

Врачи предупреждают, что употребление таких напитков подростками может вызвать пристрастие к специфическому вкусу спиртного, что делает его более привлекательным в будущем, сформировать ритуалы, ассоциирующиеся с удовольствием и подражанием взрослым.

Нездоровый интерес к алкоголю, который легко может перерасти в пагубную привычку. Это негативно сказывается на психике детей и угрожает их здоровью.

Ранее в России предложили ввести обязательную идентификацию для доступа к контенту 18+. Как отметил автор идеи Евгений Машаров, множество несовершеннолетних сейчас свободно могут смотреть материалы для взрослых. Например, видео блогеров с нецензурной лексикой, сцены жестокости и одобрение отклонений. Из-за этого у подрастающего поколения формируется искаженная модель поведения и утрачиваются культурные ориентиры.