Уролог Тихонова посоветовала пить больше воды при приеме антибиотиков

По словам доктора, почки — это фильтры крови, которые удаляют из нее ненужные вещества и выводят их с мочой. Антибиотики могут негативно влиять на ткани органа или нарушать его работу.

«Чтобы снизить влияние антибактериальных препаратов на мочевую систему, во время приема важно увеличить количество употребляемой жидкости, в первую очередь — воды», — посоветовала медик.

Она также предупредила, что важно не превышать дозировку и не продлевать терапию без назначения врача. Побочные эффекты от соответствующих препаратов могут привести к острой почечной недостаточности или интерстициальному нефриту, добавила уролог.