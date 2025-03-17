Уролог Тихонова посоветовала пить больше воды при приеме антибиотиков
Уролог Европейского медицинского центра Людмила Тихонова рассказала «Газете.ru», как минимизировать вредное воздействие антибиотиков на почки.
По словам доктора, почки — это фильтры крови, которые удаляют из нее ненужные вещества и выводят их с мочой. Антибиотики могут негативно влиять на ткани органа или нарушать его работу.
«Чтобы снизить влияние антибактериальных препаратов на мочевую систему, во время приема важно увеличить количество употребляемой жидкости, в первую очередь — воды», — посоветовала медик.
Она также предупредила, что важно не превышать дозировку и не продлевать терапию без назначения врача. Побочные эффекты от соответствующих препаратов могут привести к острой почечной недостаточности или интерстициальному нефриту, добавила уролог.