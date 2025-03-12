Уролог Низин: отеки и боль в пояснице могут указывать на проблемы с почками

Уролог Павел Низин рассказал « Известиям » о возможных признаках заболеваний почек. Различные локализации отеков, такие как лицо, руки и ноги, могут свидетельствовать о проблемах, отметил эксперт.

По его словам, задержка жидкости образуется из-за сбоя в работе почек, которые перестают нормально выводить натрий и воду.

Боль в поясничной области, особенно односторонняя, добавил врач, тоже может указывать на патологию. Такой симптом встречается при воспалительных заболеваниях, например пиелонефрите.

Дополнительно могут проявляться неспецифические симптомы, включая общую усталость, слабость, потерю аппетита, тошноту, рвоту, кожный зуд и повышенное артериальное давление.