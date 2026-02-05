Уролог Хамид Аббуди назвал норму походов в туалет в зависимости от возраста

Врач-уролог Хамид Аббуди из больницы Нью-Виктория рассказал изданию Metro , сколько раз в день человеку нужно посещать туалет, учитывая его возраст.

По словам специалиста, для детей нормальным показателем является 6–14 раз в день. «Маленькие дети могут мочиться 8–14 раз в день, а для старших детей показатель уменьшается до 6–12 раз», — отметил врач.

Учащенное мочеиспускание может говорить о тревоге, запоре, употреблении продуктов, на которые у ребенка аллергия, или о структурных аномалиях мочевого пузыря или уретры. Для подростков норма составляет четыре-шесть раз в день. Это может быть связано с гормональной перестройкой, однако также может указывать на инфекции мочевыводящих путей, диабет или чрезмерное употребление кофеина, написал сайт aif.ru.

Для взрослых младше 60 лет норма — шесть-девять походов в туалет за день, также для них нормально посещать уборную ночью. Беременность может быть причиной увеличения частоты мочеиспускания у женщин, объяснил врач. Инфекции мочевыводящих путей также могут приводить к учащению походов в туалет.

В возрасте 60+ частота посещений туалета может увеличиться до 10 раз в день. Это связано с ухудшением функционирования почек и мочевого пузыря, а также с приемом диуретиков.