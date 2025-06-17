Уролог Гадаборшев связал дефицит воды с появлением камней в почках

Появление камней в почках может быть связано с различными факторами, такими как неправильное питание, воспалительные заболевания и нарушения обменных процессов. Об этом сообщил уролог, трансплантолог и нефролог Дауд Гадаборшев в беседе с « Москвой 24 ».

По словам врача, патология может возникать из-за недостаточного потребления жидкости, нарушений обменных процессов при сахарном диабете и ожирении.

«Также на развитие заболевания влияют неправильное питание и воспалительные заболевания: пиелонефрит, цистит или уретрит», — отметио медик.

Как пояснил специалист, если размер образования менее пяти миллиметров, за ним просто наблюдают. В случае большего размера камень изучают и принимают решение об удалении.