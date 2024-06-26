Уролог Фирсова предупредила, что боли в пояснице могут говорить о камнях в почках

Появление камней в почках обычно характеризуется четырьмя основными симптомами. Их перечислила врач — уролог-онколог сети «Клиники Фомина» Дарья Фирсова, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что, в первую очередь, могут появиться боли в области поясницы. Также нередко меняется запах мочи, становясь более резким и неприятным. Кроме того, в моче могут появиться примеси крови. Наконец, позывы в туалет становятся более частыми.

«Развитие мочекаменной болезни тесно связано с образом жизни и диетой. Питание наряду с генетикой является одним из главных факторов камнеобразования», — отметила врач.

Фирсова посоветовала для профилактики болезни пить больше воды, не допускать избытка массы тела и ограничить потребление поваренной соли и животного белка.