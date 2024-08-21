Уролог Богатырев назвал стресс и неправильное питание факторами риска бесплодия у мужчин

К основным факторам риска бесплодия у мужчин можно отнести стресс, неправильное питание, курение и частое употребление алкоголя. Об этом «Газете.ru» сообщил врач уролог-андролог Артур Богатырев.

«Постоянный стресс отрицательно влияет на гормональный фон мужчины, а это может снизить репродуктивную функцию», — процитировал kp.ru специалиста.

Как уточнил медик, дефицит витаминов и микроэлементов также отрицательно сказывается на качестве спермы.

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