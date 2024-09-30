Уролог Асаханов рассказал, что проверить состояние мочевого пузыря можно по УЗИ и цистоскопии

Уролог Видновской КБ Минздрава МО Загид Асаханов в беседе с NEWS.ru рассказал, что проверить состояние мочевого пузыря можно с помощью УЗИ и цистоскопии.

УЗИ, как пояснил медик, позволяет определить контуры и структуру мочевого пузыря, а цистоскопия оценивает состояние стенок уретры и мочеточников.

«Во время процедуры можно выполнить забор биологического материала и провести ряд лечебных манипуляций, — сообщил Асаханов.

Рентген иначе называют цистографией, которая оценивает строение не только мочевого пузыря, но и мочевыводящего канала. Плюсами компьютерной и магнитно-резонансной томографии являются ее неинвазивность и безболезненность, добавил врач.