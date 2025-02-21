Ura.ru: имбирь способствует расщеплению жиров

Имбирь — одна из древнейших специй, известная своими уникальными свойствами и широким применением в кулинарии и медицине. ИА Ura.ru перечислило основные полезные свойства этого продукта.

Одним из ключевых аспектов пользы имбиря является его способность укреплять иммунную систему. Богатый антиоксидантами, он поддерживает организм в борьбе с болезнями, особенно респираторными инфекциями. Биологически активные компоненты, такие как гингерол, цитрал, шогаол и эвкалиптол, оказывают антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее воздействие. Имбирь помогает снижать температуру тела, уменьшать воспаление дыхательных путей и бороться с кашлем и насморком.

Помимо этого, имбирь обладает мощным противовоспалительным эффектом. Гингерол, придающий корню его острый вкус, помогает справляться с воспалениями тканей, улучшает состояние суставов при артрите и снижает болевые ощущения. Он также благотворно влияет на пищеварение, стимулируя выработку слюны и желудочного сока, облегчая симптомы изжоги и вздутия живота.

Он также эффективен в снижении уровня сахара в крови и способствует расщеплению жиров, что делает его отличным помощником в процессе похудения.