Употребление алкоголя более трех раз в неделю связали с риском зависимости

Употребление алкоголя более двух-трех раз в неделю может свидетельствовать о рисках развития зависимости. Об этом Lenta.ru сообщил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

«Ключевой критерий — не частота, а утрата контроля и приоритет алкоголя над другими сферами жизни. Если говорить условно, то регулярное употребление алкоголя более двух-трех раз в неделю — это уже тревожный сигнал, требующий внимательной оценки, но еще не диагноз», — процитировала медика «Свободная пресса».

По словам Исаева, важно не сколько раз человек употребляет алкоголь, а то, как это происходит и какие симптомы сопровождают употребление.

Среди тревожных признаков врач выделил непреодолимую тягу к алкоголю, снижение контроля над употреблением, повышение толерантности и другие.