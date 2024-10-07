Университет Висозы: бразильский орех улучшает барьерную функцию кишечника
Ученые из Федерального университета Висозы провели исследование и выяснили, как бразильский орех влияет на кишечник. Результаты работы опубликовал Journal of Nutrition.
По данным экспертов, плод помогает улучшить барьерную функцию кишечника. Кроме того, продукт снижает риски развития воспалительных процессов.
Терапевтический эффект объясняется содержанием селена в бразильском орехе. Данный элемент способствует защите клеток от свободных радикалов, добавил «Узнай.ру».
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