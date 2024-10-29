Университет Лобачевского: пик инсультов приходится на ноябрь и февраль из-за перепадов атмосферного давления

Врачи диагностируют больше всего инсультов в течение ноября и февраля. Это связано с низкими температурами и большими перепадами атмосферного давления. Об этом пишет сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-секретаря Университета Лобачевского Алексея Никонова.

Ситуацию усугубляет период бесконечных магнитных бурь. В это время нужно проявить особую внимательность к своему самочувствию и здоровью пожилых людей, отметил специалист.

Никонов добавил, что в зоне риска находятся люди старше 55 лет, диабетики и курильщики. Инсульты также провоцирует избыточная масса тела, повышенный уровень холестерина и низкая физическая активность.

Для профилактики болезни необходимо нормализовать образ жизни, добавив в него больше полезных привычек, резюмировал сотрудник вуза.