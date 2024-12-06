Ученый Ульянов: расширители для носа могут спровоцировать ларингоспазм

Профессор Университета имени И. М. Сеченова и доктор медицинских наук Юрий Ульянов заявил о вреде использования расширителей для носа. Данный гаджет применяют в попытке избавиться от храпа, сообщило ОТР .

По мнению ученого, устройство направляет холодный воздух прямо в горло.

«Это травмирует и горло, и носоглотку, и может вызвать ларингоспазм, когда гортань, защищаясь от холода, спазмирует, и человек задыхается», — отметил эксперт.

С ним не согласилась отоларинголог и отоневролог Ольга Мальченко. Она отметила, что устройство может быть полезно некоторым страдающим от храма. Кроме того, сон с расширителем не представляет опасности, добавила врач.