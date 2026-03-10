Ученый Скальный рассказал, что витамин D поможет вернуть бодрость после зимы

Зимой организм человека может испытывать серьезные нагрузки из-за короткого светового дня, недостатка физической активности и уменьшения количества витаминов в пище. Кандидат медицинских наук Андрей Скальный рассказал Life.ru , какие дефициты возникают в этот период и как восстановить силы.

По словам эксперта, зимой обмен веществ замедляется, а количество полезных микронутриентов в продуктах уменьшается. Это может привести к ухудшению самочувствия и набору веса. Часто возникает дефицит витамина D и снижение уровня йода, что влияет на работу щитовидной железы и обмен веществ.

Недостаток солнечного света может вызывать раздражительность, сонливость и подавленное настроение. На работу мозга и обмен нейромедиаторов влияют такие микроэлементы, как марганец и медь. Также важны магний и железо.