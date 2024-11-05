Ученый Лукашев: вирус Коксаки проявляется в виде сыпи и поражения ног

Вспышки вируса Коксаки зафиксировали в некоторых регионах России. Как отличить недуг от других сезонных инфекций, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с сайтом « Мир 24 ».

По его словам, обычно пациент сталкивается с теми же симптомами, что и во время легкой простуды. К отличительным признакам относятся сыпь и поражение ног. Последнее наблюдется не так часто, пояснил ученый.

«В подавляющем большинстве случаев заболевание заканчивается полным выздоровлением, без каких бы то ни было осложнений», — заверил специалист.

В качестве мер профилактики он посоветовал те же методы, что и при других инфекциях. Речь идет о гигиене питания, мытье рук и снижении интенсивности контактов.