Ученый Литвинов назвал привычку откладывать решение проблем возможной причиной бессонницы

Одной из главных причин бессонницы является стресс. Психика таким образом реагирует на ненужную организму повышенную дневную активность. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов в беседе с RT .

По его словам, чаще всего бессонница возникает из-за завышенной социальной ответственности, когда человек думает, будто способен изменить глобальные события или ожидает подобного от окружающих.

Специалист также добавил, что трудности с засыпанием возникают из-за привычки оставлять нерешенные проблемы на потом. Постоянные размышления о проблемах вызывают тревогу, мешая нервной системе расслабиться. Когда человек старается уснуть волевыми усилиями, мозг наоборот активизируется еще сильнее.